القبض على مفتش عنه من أجل التآمر على أمن الدولة

تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش بالمنيهلة بمشاركة الفرقة المركزية الأولى للإستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالإطاحة بعنصر مفتش عنه صادر في شأنه 4 مناشير تفتيش (منشور لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ، و03 مناشير لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل التحيل ) .

وتم إحالة المظنون فيه على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني بعد استشارة النيابة العمومية ، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

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