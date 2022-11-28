القبض على مهرّب بحوزته 53010 قرصا مخدرا بالمنطقة الحدوديّة العازلة

أعلنت وزارة الدفاع في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه إثر رصد تحركات مشبوهة بالمنطقة الحدودية العازلة على رسم الحد، تمكنت يوم أمس تشكيلات عسكرية من توقيف مهرب بحوزته 53010 قرص مخدر.

وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بالموضوع وأذنت بإيقاف المهرب على ذمة الأبحاث، وتسليم البضاعة المهربة للمصالح الديوانية طبقا للتراتيب الجارية بها العمل.

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