القبض على مُبايع لـ «داعش» تلقّى دروسا في صنع المتفجرات وتنفيذ عمليات الاغتيال

تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصّة للأمن الوطني مؤخرا، بالتنسيق مع الإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامّة، على إثر عمليّة نوعيّة إستباقيّة، من الكشف عن عنصر تكفيري بايع ما يُسمى بتنظيم » داعش » تابع دروسا في كيفيّة صنع المتفجرات وتنفيذ عمليات الاغتيال.

كما تبين للوحدات ذاتها أن المعني يتواصل إفتراضيّا عبر القنوات المشفرة مع أطراف أخرى من أتباع ذات التنظيم بالخارج للنفير والإلتحاق بهم بساحات القتال، إلا أن عملية إيقافه في الوقت المناسب بجهة « رواد » من ولاية أريانة، رفقة أحد مناصري ذات التنظيم، بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حالت دون ذلك.

وبإحالتهما على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنهما القاضي المتعهّد بطاقتي إيداع بالسجن.

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