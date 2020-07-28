القبض على 3 أشخاص كوّنوا وفاقا لتدليس وترويج العملة التونسية

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية يوم 27 جويلية 2020، من القبض على إمرأة (39 سنة قاطنة زغوان) رفقة شخص (33 سنة) وحجزت لديهما 677 ورقة مالية من العملة التونسية المزبفة من فئتي 10 و20 دينارا ليُقدّر المبلغ المالي المحجوز بـــ11370دينار.

وبالتحري معهما، اعترفا بأنهما تسلّما الأوراق المالية المزيفة من طرف شخص (32 سنة) يتحوّز على آلة طباعة ومستلزمات تزييف العملة بمنزله الكائن بجهة مقرين من ولاية بنعروس وبأنهم اتفقوا على التفويت بالبيع في الأوراق المالية المزيفة لاحقا واقتسام المبالغ المالية لصرفهم على شؤونهم الخاصة.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية مرجع نظر مقرات سكناهم، وإجراء عمليات التفتيش بمنازل المظنون فيهم أمكن العثور بمنزل الأخير على آلة طابعة متعددة الوظائف ومستلزمات الطباعة وعلب حبر ومقص كبير الحجم ومجموعة من الأوراق البيضاء وبالتحري معه، اعترف بأنه يستغل المواد المحجوزة في طباعة وتزييف العملة التونسية.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالاحتفاظ بهم من أجل « تكوين وفاق بغاية تدليس وترويج العملة التونسية ».

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