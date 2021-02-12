القبض على 3 عناصر تكفيرية محل أحكام بالسجن

ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت ومصلحة التوقي من الإرهاب بها اليوم الأربعاء، القبض على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1، من أجل « الانتماء إلى تنظيم إرهابي » ومحكوم عليهما بالسجن لمدة 8 أشهر وسنتين، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية.
كما تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل « الانتماء الى تنظيم إرهابي » ومحكوم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.
وأذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
كلمات البحث :القبض;سجن;عناصر تكفيرية
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