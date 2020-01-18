القبض على 5 قُصّر مورطين في وفاة عسكري في عملية نشل بالمترو

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس الجمعة، القبض في حدود منتصف نهار يوم أمس إلقاء القبض على 5 أشخاص لهم علاقة بحادثة وفاة العسكري علاء الخليفي مساء الخميس بالميترو رقم 3 بمحطة باب الخضراء، وحجز الهاتف الجوال للمتوفى.

وأوضح الحيوني بأنه تم حصر الشبهة في هؤلاء الأشخاص الخمسة إثر تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالموضوع.

وأضاف الحيوني بأنه تم التحري في شأنهم، واستنطاقهم بحضور أوليائهم بحكم أنهم قصر (تترواح أعمارهم بين 14 و16 سنة)، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.

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