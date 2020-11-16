القرارات الاجتماعية لفائدة عمال القطاع السياحي ومؤسساته

أعلن وزير السياحة الحبيب عمار في نقطة إعلامية عقدها مساء اليوم الاثنين، عن عدّة إجراءات إجتماعية أقرها رئيس الحكومة هشام المشيشي لحماية قطاع السياحة من الاندثار والمحافظة على مواطن الشغل.

وفيما يلي القرارات الاجتماعية لفائدة عمال القطاع السياحي ومؤسساته:

1-الموافقة على المقترحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة علىمواطن الشغل واستمرار صرف الأجور والمتمثلة في:

*تكفل الدولة بمساهمة الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذي تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا.

2-تمكين العمال المحالين على البطالة الفنية والأدلاّء السياحين من منحة شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة البطالة الفنية

3-تنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية وذلك بمقتضى اتفاقية بين الجامعات المهنية ووكالة التكوين في مهن السياحة تُحمّل كلفته بصفة استثنائية على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تُسند في نهاية التكوين.

4-جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول كتسبقة

5-تعليق إجراءات التّتبع والتنفيذ في حق كل مؤسسة سياحية تتولى احترام رزنامة هذه الجدولة في آجالها القانونية .

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