القرارات المُتّخذة لفائدة المؤسّسات الاقتصادية وأصحاب المهن الحرّة

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة ألقاها اليوم السبت، عن عدد من القرارات الاستثنائية للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة .

وقرر الفخفاخ لتخفيف العبء المالي على المتضررين وتوفير السيولة اللازمة ما يلي:

•تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءً من غرة أفريل.

•تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.

•تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.

•جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

•وضع خط ضمان بقيمة500 مد لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

•التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره700 مد لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.

السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.

• تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.

•إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.

•إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

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