إعادة نبيل القروي إلى السجن المدني بالمرناقية

تمّ اليوم الأربعاء، إخراج رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة وإعادته إلى السجن المدني بالمرناقية بعد تحسن وضعه الصحي.

وللتذكير فقد تم نقل القروي في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء 7 و 8 جوان 2021، إلى المستشفى بعد تعكر حالته الصحية.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد قرر يوم الاثنين 7 جوان الجاري التمديد في ايقاف نبيل القروي تحفظيا وهو ما رفضه ورفض إمضاء القرار القاضي بذلك ودخل في اعتصام مفتوح بمكتب التحقيق بالقطب القضائي والمالي.

وللتذكير فقد دخل القروي في إضراب جوع منذ يوم السبت المنقضي احتجاجا على تواصل ايقافه .

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