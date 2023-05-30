القصرين: أمطار غزيرة مرفوقة بحجر البرد تخلف أضرارا فلاحية بمدينة جدليان

سجلت مدينة جدليان في ولاية القصرين، عشية اليوم الثلاثاء، تهاطل كميات هامة من الأمطار الغزيرة المرفوقة بحجر البرد ما تسبب في إلحاق أضرار فلاحية في بعض المزارع طالت خاصة أشجار التفاح والزيتون والخضروات الفصلية على غرار الطماطم والبطيخ والدلاع وفق معتمد جدليان، محرز الطاهري.

وأوضح الطاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المصالح المعنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين ستتحول غدا صباحا لمعاينة الأضرار وتحديدها، مبرزا أن مياه الأمطار المتهاطلة اليوم تسربت إلى عدد من منازل دوار القواسمية في مدينة جدليان ما تتطلب تدخل أعوان البلدية لشفطها .

وبين في سياق متصل أن الأمطار نزلت بكميات هامة في مدينة جدليان فيما كانت ضعيفة في جل مناطقها الريفية والفلاحية .

وأكد أنه في ظل التغيرات المناخية الحالية ستبقى اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بجدليان في حالة انعقاد دائم وتأهب تحسبا لكل الطوارئ، لافتا الى أنه يتم حاليا توزيع بعض المساعدات الاجتماعية العينية (300 مساعدة) على عدد من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بكافة معتمديات جدليان لمساعدتهم على محابهة هذه التغيرات.

كلمات البحث :أمطار;القصرين;جدليان