القصرين: إحباط تهريب كمية من البضائع داخل صهريج معد لنقل الاسمنت

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالقصرين من إحباط محاولة تهريب كمية من الأحذية ومن شاحن الهواتف الجوالة مخفية بإحكام داخل صهريج معد لنقل مسحوق الاسمنت الأبيض على متن مجرورة وذلك إثر إخضاع الصهريج إلى التفتيش حيث تبين وجود كمية من الصناديق التي تحتوي على ما يناهز 9 آلاف زوج من الأحذية والنعال و250 شاحن هاتف جوال قدرت قيمتها بـ 224 ألف دينار.

كما تجدر الإشارة إلى أن السائق حاول الفرار إثر ضبط البضاعة المهربة لكن وصول تعزيز من فرقة الحرس الديواني حال دون ذلك .

وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بتأمين المحجوز وتم تحرير محضر في الغرض قدرت قيمته الجملية بـ424 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

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