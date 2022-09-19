القصرين: إحباط تهريب 10 صفائح من القنب الهندي عليها صورة «كيم جونغ أون»

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالقصرين من ضبط شاحنة خفيفة لا تحمل لوحات منجمية بإحدى المناطق الحدودية التابعة لولاية القصرين على متنها ثلاثة أشخاص حيث باخضاعها إلى التفتيش الدقيق تمّ العثور داخلها على كيسين يحتويان على 10 صفائح من مخدر القنب الهندي (الزطلة) تزن إجمالا 980 غراما.

يذكر أنه عند إيقاف الشاحنة المذكورة لاذ السائق وأحد مرافقيه بالفرار في ما تم ضبط الشخص الثالث.

تم تحرير محضر حجز في الغرض وإصدار منشور تفتيش في شأن ذوي الشبهة المتحصنين بالفرار.

كما تم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث والتحريات.

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