القصرين: إحباط تهريب 225 ألف حبة دواء مخدر

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسبيطلة من ولاية القصرين اثر عمل استعلامي مفاده اعتزام أحد الأشخاص تهريب كمية هامة من الأدوية المخدرة عبر الحدود التونسية الجزائرية، تمّ تركيز دوريات للحرس الديواني على مستوى الطرقات والمسالك مرجع نظر ولاية القصرين ممّا مكّن في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 من رصد شاحنة خفيفة متطابقة مع المعلومة لا تحمل لوحات منجمية على مستوى منطقة « خنقة الجازية » وبالإشارة لها بالوقوف لم يمتثل سائقها وتجاوز الدورية بسرعة مفرطة في اتجاه منطقة « حسي الفريد » ورغم إستعمال الحاجز المسماري إلا أن الشاحنة واصلت السير بالاستعانة بشاحنة أخرى تكشف وتؤمن لها الطريق فتمّ مطاردتهما وطلب الإسناد من وحدات الحرس الوطني للمساعدة على ايقاف الشاحنتين.

وتمّ بوجود قوة مشتركة متمركزة على مستوى مدخل منطقة حسي الفريد إيقاف شاحنة التهريب التي كانت محمّلة بعدد 30 طرد تحتوي على 225 ألف حبة دواء مخدر نوع « pregabalin 300mg » وتمّ رفعها وتأمينها لدى فرقة الحرس الوطني بالجهة.

و أذنت النيابة العمومية باستشارتها لمصالح الديوانة بتحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.

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