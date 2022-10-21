القصرين: إحباط محاولة تهريب 27 صفيحة من مخدر القنب الهندي

تمكّنت دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني بالقصرين من ضبط سيارة قادمة من إحدى المناطق الريفية في اتجاه القصرين فتم إعطاءها إشارة التوقف لكن سائقها لم يمتثل و لاذ بالفرار فتمت ملاحقته بحذر إلى أن توقّف بعد مسافة قصيرة.

وتم خفر السيارة إلى مقرّ الفرقة و إيقاف السائق والتحرّي معه، حيث اتضح أنّه قام بإلقاء كيس على جنبات الطريق أثناء ملاحقته.

كما تمّ تسخير دورّية لتمشيط محيط العملية أين تمّ العثور على كيس يحتوي على كميّة من مخدّر القنب الهندي قدرت بـ27 صفيحة تزن إجمالا 2630 غراما.

وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بتحرير محضر حجز ضد المعني بالأمر و إحالته على المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.

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