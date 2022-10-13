القصرين: إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد مشعوذيْن

أعلن مساعد وكيل الجمهورية الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي، اليوم الخميس، أن النيابة العمومية بالمحكمة أصدرت اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بطاقاتي إيداع بالسجن في حق مشعوذين إثنين وإبقاء مشعوذ ثالث في حالة احتفاظ لاستكمال الأبحاث معه.

وأضاف النويوي بأن المشعوذين تتعلق بهم جرائم في التحيل وممارسة الطب دون رخصة ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها.

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