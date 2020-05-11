القصرين: احباط مخطط عملية ارهابية تستهدف عسكريين وأمنيين

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد الرائد محمد زكري في تصريحات إعلامية، أن الوحدات العسكرية العاملة بمرتفعات القصرين أحبطت مخطط تحضير لعملية ارهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين.

وكشف المتحدث بأن وحدات الجيش الوطني رصدت مساء اليوم الاحد 10 ماي 2020، تحركات مشبوهة، وبتفتيش المنطقة التي ظهرت فيها الحركة وتمشيطها تم العثور على مخبأ يحتوي على قارورة غاز وحاشدات واسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة الامونيتر وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إن تشكيلة من الهندسة العسكرية تعاملت معها على عين المكان وأذنت النيابة العسكرية بتسليم المحجوز إلى المصلحة الجهوية للتوقي من الارهاب للحرس الوطني العاملة بالمنطقة.

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