القصرين: السيطرة على حريق جبل سمامة المتجدّد وابعاد خطره عن المتساكنين

أكد المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي أنه تمت السيطرة على حريق جبل سمامة الذي اندلع يوم امس حيث تم ابعاده عن المتساكنين وتم تسخير فرق حراسة تحسبا لتجدد الحريق ومنع وصوله للتجمعات السكنية القريبة منه.

و أوضح الحامدي أن الوضع تحت السيطرة مؤكدا أن أولوية الفرق الميدانية هي تأمين المواطنين وحمايتهم من خطر الحريق بدرجة أولى و المتابعة متواصلة بشكل حيني للتدخل متى تجدد الحريق.

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