القصرين: العثور على جُثتين لمهاجرين بغابة حيدرة والحصيلة ترتفع إلى 9 وفيات

عثر أعوان الغابات بمعتمدية حيدرة الحدودية في ولاية القصرين ، اليوم الثلاثاء ، على مهاجرين إثنين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء مفارقين للحياة وذلك أثناء قيامهم بعملية تمشيط بغابات المنطقة.

و سيتم تحويل جثتيهما الى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين لعرضهما على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وفق ما أفاد به مكتب ( وات) بالقصرين معتمد حيدرة سامي الضوافلي .

وبعد العثور على هاتين الجثتين يرتفع بذلك عدد الجثث التي تم العثور عليها أمس و اليوم، الى 9 جثث ومن المرجح أن يكون العطش والجوع والارهاق وراء وفاتهم وفق المعطيات الاولية.

وكان 11 شخصا من الأفارقة جنوب الصحراء ( يحملون اصابات مختلفة و كسور ) قد تلقوا أمس الإسعافات اللازمة بقسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بحيدرة.

كما استقبل مؤخرا المستشفى الجهوي بالقصرين عددا من الأفارقة المصابين باصابات مختلفة وقد تم تمكينهم من الإحاطة الصحية اللازمة، وفق ما أكده في تصريح سابق ل(وات)المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني .

يشار الى أن جهة القصرين تشهد خلال الآونة الأخيرة توافد أعداد غفيرة من المهاجرين غير نظاميين ( افارقة جنوب الصحراء ) من الحدود التونسية الجزائرية.

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