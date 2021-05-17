القصرين: الكشف عن متشدد كان ينوي الالتحاق بكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية بالجبال

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنـي من الكشف عن عنصر متشدد أصيل إحدى القرى الجبلية من ولاية القصرين كان ينوي الالتحاق بابن جهته وهو عنصر ارهابي ناشط ضمن الكتيبة المذكورة و ذلك بعد ان استنفذ كل محاولاته في النفير لإحدى مناطق النزاع المسلح.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني أن حاكم التحقيق المتعهد أذن، بإحالته على أنظار العدالة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من قبل الوحدة المذكورة، بإيداعه السجن.

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