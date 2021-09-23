القصرين: بطاقة إيداع بالسجن ضد الأم التي باعت رضيعها مقابل 500 دينار

أكد الناطق الرسمي باسم بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق والدة الرضيع الذي قامت بتسليمه لامرأة أخرى بمبلغ 500 دينار.

وأضاف النويوي أنه تم الإبقاء على المرأة التي تسلمت الرضيع والموظفة في إدارة عمومية الوسيطة بين الامرأتين في حالة سراح مع مواصلة مثولهما أمام أنظار قاضي التحقيق على ذمة القضية.

وبين المتحدث بأن الموقوفة اعترفت أنها تسلمت مبلغ 500 دينار مقابل تسليم ابنها لامرأة، مؤكدا أن هذا المولود الرابع الذي أنجبته المرأة خارج إطار الزواج وأن أحد مواليدها وقع تبنيه ويعيش لدى عائلة في تونس العاصمة فيما يزال البحث جاري عن بقية أطفالها.

وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين أن المرأة التي تسلمت الرضيع سابق الذكر أكدت أنها ستقوم بإبرام عقد كفالة في الغرض.

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