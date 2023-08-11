القصرين: تفكيك وفاق دولي للاتّجار بالأعضاء

أعلن وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بالاحتفاظ بـ 5 أشخاص من بينهم امرأة من أجل تكوين وفاق دولي للاتجار بالأعضاء.

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن الشبكة التي تضم محتفظا بهم وآخرين تم إدراجهم بالتفتيش والتي يترأسها شخص يحمل الجنسية التركية والسورية تقوم ببيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف دينار، بعد تسفير الأشخاص نحو تركيا حيث تُستأصل الأعضاء المزمع الإتجار فيها.

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