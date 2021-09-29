القصرين : تلامذة المدرسة الابتدائية طربخانة يتسلمون محافظ مجهزة بكل لوازمها

أرسلت وزارة التربية اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، عدد 290 محفظة بكل لوازمها و لكل الأقسام و لكل التلاميذ المرسمين بالمدرسة الإبتدائية طربخانة طبقا لما وعد به وزير التربية خلال زيارته للمدرسة المذكورة يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 و تنفيذا لقرارات رئاسة الجمهورية .

وأكدت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين على صفحتها بالفايسبوك أن التلاميذ استلموا محافظهم خلال موكب اشرف عليه نيابة عن المندوب الجهوي للتربية بالڨصرين لسعد منصوري رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية للمرحلة الإبتدائية و حضره كل مكونات المدرسة المحتفى بها من إطار إداري و تربوي و عدد من اولياء التلاميذ.

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