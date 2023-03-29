القصرين: حجز أكثر من 2 أطنان من الموز بعد مداهمة مخزن تبريد

تمكن فريق مراقبة تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مرفوق بأعوان الحرس البلدي يوم الثلاثاء، من حجز 2.164 طن من مادة الموز حجزا فعليا من أجل القيام بعمليات تجارية بإعتماد وسائل ملتوية وتحرير فواتير غير مطابقة للواقع وفواتير مجاملة وعدم تحيين بطاقات الخزن، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ حجز كميّة الموز بعد مداهمة مخزن تبريد بالجهة بإذن من النيابة العمومية.

وستستكمل الاجراءات القانونية في الغرض ضد المخالف واحالة محاضرها العدلية الى القضاء وضخ الكميّات المحجوزة في المسالك القانونية.

وبين أن هذه العملية تندرج في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والبيع خارج مسالك التوزيع القانونية باعتماد وسائل ملتوية.

يشار الى أن جهة القصرين تشهد منذ بداية شهر رمضان الى اليوم غيابا شبه كلي لمادة الموز عن السوق.

وكانت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، سامية البريكي، قد أرجعت في تصريح سابق سبب النقص المسجل في مادة الموز، الى تعمد بعض أصحاب المخازن عدم ضخ هذه المادة بالسوق مشيرة إلى أنه يتم حاليا مراقبة وحدات الخزن بالجهة للتعرف على الكميّات المخزنة وضخها بالسوق.

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