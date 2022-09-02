القصرين: حجز سلاح كلاشنيكوف وسلاح شتاير وحزام ناسف في عملية السلوم

أسفرت العملية العسكرية الأمنية المشتركة بين قوات الجيش الوطني ووحدات من الحرس والأمن الوطنيين، التي تمت اليوم الجمعة بجبل السلوم من ولاية القصرين، عن حجز سلاح كلاشنيكوف وسلاح شتاير وحزام ناسف ورمانة يدوية، وأغراض أخرى مختلفة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني، المقدّم محمد زكري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأدت هذه العملية إلى مقتل ثلاثة إرهابيين تابعين لما يسمى كتيبة «جند الخلافة» المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

كلمات البحث :القصرين;جبل السلوم;كلاشينكوف