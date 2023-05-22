القصرين: حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية

أصدر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الاثنين، بلاغا على اثر توفر معلومات مفادها تعمد نفر أجنبي تهريب مبلغ مالي من العملة الأجنبية من القطر الجزائري باتجاه البلاد التونسية .

وأشار البلاغ إلى أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بماجل بلعباس تمكنت بعد نصب كمين محكم يوم 20 ماي 2023، من التفطن لنفرين بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة و تم حجز كيس لديهما بداخله مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية بما يعادل 3670081 ألف دينارا تونسيا .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث و التفتيش بمنطقة الحرس الوطني بفريانة باتخاذ ما يتعين في شأن المهربين .

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