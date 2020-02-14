القصرين: حجز 10 كغ من الزطلة على متن سيارة أجرة

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالقصرين مساء أمس الخميس 13 فيفري 2020، من حجز حوالي 10 كغ من مخدر القنب الهندي بحوزة مواطنين تونسيي الجنسية على متن سيارة أجرة.

و تتمثل تفاصيل العملية في اشتباه أعوان الدورية التي كانت متمركزة على مستوى أحد مداخل مدينة القصرين في سيارة أجرة توقفت فجأة قبل الوصول إلى مكان الدورية فتم التوجه إليها و بتفتيش ركابها تم العثور على صفيحتين من المادة المخدرة داخل طيات ملابس أحدهما و بتفتيش سيارة الأجرة تم العثور بصندوقها الخلفي على كمية أخرى من الصفائح لتصل الكمية المحجوزة من المادة المخدرة إلى حوالي 10 كغ.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم الإحتفاظ بسائق سيارة الأجرة و مصاحبه وتتواصل الأبحاث قصد التعرف على مصدر هذه المخدرات و وجهتها.

كلمات البحث :القصرين;زطلة;سيارة أجرة