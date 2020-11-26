القصرين: حجز 12.5 كلغ من القنب الهندي و15 غرام من الكوكايين

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالقصرين يوم 24 نوفمبر 2020، من ضبط أحد عناصر شبكة مختصة في ترويج المخدرات (53 سنة، قاطن بالقصرين) بجهة كندار من ولاية سوسة متن سيارة قادمة من ولاية القصرين وحجزت 118 صفيحة من مخدر القنب الهندي « زطلة » تزن حوالي 12 كلغ كانت مخفية بإحكام داخل محرك السيارة الذي بالتحري معه، إعترف أنه كان ينوي تسليمها إلى شخصين بتونس العاصمة.

وبتعميق التحريات في شأنهما واستشارة النيابة العمومية، أمكن للوحدات المذكورة القبض على أحدهما (26 سنة) متن سيارة بمحيط مقر إقامته فيما تم إلقاء القبض على الثاني (44 سنة) داخل المنزل رفقة شخص آخر (42 سنة، قاطن بتونس العاصمة) وحجزت 04 صفائح من مخدر « الزطلة » تزن حوالي نصف كيلوغرام وكمية من مخدر الكوكايين تزن حوالي 15 غرام ومبلغ مالي قدره 110 ألف دينار متأت من عائدات ترويج المخدرات، كما تمكنت الوحدات بمزيد التحري، من القبض على عنصر خامس من عناصر الشبكة (45 سنة).

وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن القيمة المالية للمخدرات قدرت بحوالي 500 ألف دينار.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالاحتفاظ بهم جميعا (05 أشخاص) من أجل « مسك واستهلاك ونقل وحيازة وترويج وتهريب مادة مخدرة » ومواصلة الأبحاث.

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