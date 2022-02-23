القصرين: حجز 32 كغ من الزّئبق الفضّي

تمكّنت وحدات الحرس الوطني يوم 22 فيفري 2022 ، من القبض على 03 أشخاص على متن سيّارة بحوزتهم حوالي 32 كغ من الزّئبق الفضّي بغرض الاتجار بها ( مادّة كيميائيّة خطيرة تُستعمل في أغراض طبية ويمكن توظيفها في أغراض مشبوهة).

وقد قدّرت قيمتها المالية بحوالي 380 ألف دينار.

وأذنت النّيابة العموميّة باستشارتها بحجز كمية الزئبق المذكورة والاحتفاظ بهم ومباشرة قضيّة عدلية موضوعها « مسك وحيازة وترويج موّاد كميائيّة خطرة » ومواصلة الأبحاث.

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