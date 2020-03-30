القصرين: غلق مكتب بريد وتعويضه بالبريد المتجول

أعلن والي القصرين محمد سمشة في بلاغ، أنه سيتم اليوم الاثنين غلق مكتب البريد بالقرين كإجراء وقائي وخلاص كافة أعوان الحضائر مباشرة بمساكنهم، وذلك بعد تسجيل حالة ايجابية بفيروس كورونا بدوار الروابح من عمادة القرين لمواطن عائد من جزيرة جربة.

وأشار الوالي إلى أنه تم تكليف المدير الجهوي للبريد بتوجيه شاحنة البريد المتجول لاتمام عملية الخلاص حالة بحالة تحت اشراف معتمد العيون و رئيس مكتب البريد بالقرين و العمد و ذلك لتجنب مخاطر الاختلاط و العدوى .

كما دعا والي القصرين كافة أعوان الحضائر الى احترام المسافة اللازمة بينهم في الصفوف و عدم التجمهر الغير الوقائي أمام مكاتب البريد.

ودعا الوالي كافة الجمعيات الناشطة في ولاية القصرين الى المشاركة في تحسيس و توعية و تنظيم الأشخاص أمام مكاتب البريد لتجنب العدوى بهذا الفيروس.

كلمات البحث :البريد المتجول;القصرين;مكتب بريد