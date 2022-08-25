القصرين: منح أراضٍ دولية على وجه الكراء لعاطلين عن العمل

أعلن والي القصرين ورئيس اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية رضا الركباني اليوم الخميس، عن تعليقه للقائمة الأولية للفائزين بالمقاسم الدولية الفلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم .

وأكدت الولاية أنه يُمكن لكل معترض تقديم مطلب اعتراضه خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تعليق النتائج الأولية للفائزين بتلك المقاسم.

وضمّت القائمة 19 مقسّما دوليا سيتم اكتراء 10 منها من قبل 10 عاطلين عن العمل بالجهة، من غير حاملي الشهادات العليا،

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