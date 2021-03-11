القصرين: وفاة طفلين إثر انفجار لغم بالمنطقة العسكرية المغلقة

فارق طفلان أصيبا في انفجار لغم بالمنطقة العسكرية المغلقة في جبل السلوم من ولاية القصرين اليوم الخميس، الحياة متأثرين بإصاباتهم البليغة في المستشفى الجهوي بالقصرين.

ويبلغ عمر الطفلين 11 و13 سنة.

يُشار إلى أن اللغم الذي انفجر على مستوى منطقة وسنينت « الرحيمات » أدى إلى إصابة امرأة وُصفت حالتها بالمستقرة وإصابة الطفلين اللذين فارقا الحياة فور وصولهما المستشفى.

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