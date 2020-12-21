القصرين: وفاة 3 أعوان حرس وطني إثر إنقلاب سيارة مرافقة لموكب وزير الداخلية

تعرّض موكب وزير الداخلية توفيق شرف الدين فجر اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، إلى حادث مرور أدى إلى وفاة 3 أعوان من الحرس الوطني وإصابة اثنين آخرين إصابات بالغة الخطورة عقب انقلاب سيارتهم على مستوى منطقة الشرايع بولاية القصرين أثناء زيارته إلى القصرين لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الوطن عقبة الذيبي.

وتتمثل صورة الحادث في انزلاق سيارة تابعة للوحدة المختصة، طلائع الحرس الوطني.

وأعلنت النقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني على صفحتها الرسمية صباح اليوم، عن أسماء شهداء الواجب وهم:

حسام وناس

أشرف رواحي

سيف الدين التليلي.

وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد كلٌف مساء الأحد، وزير الداخلية بالتحول الى القصرين وتقديم واجب العزاء والاحاطة النفسية والمادية لعائلة الشهيد عقبة بن عبد الدايم ذيبي نيابة عنه، باعتباره لا يزال قيد الحجر الصحي.

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