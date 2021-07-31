القضاء الإيطالي يُجبر الشركة المُصدّرة للنفايات بإعادتها إلى إيطاليا على حسابها الخاص

أعلن النائب المجّمد عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي في فيديو نشره على صفحته بالفايسبوك اليوم الجمعة، أن تونس ربحت ما يُعرف بقضية النفايات الإيطالية.

وأشار النائب إلى أن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها النهائي في هذه القضية والقاضي بإجبار الشركة الإيطالية المُصدّرة للنفايات بإعادتها إلى إيطاليا على حسابها الخاص.

ودعا الكرباعي المجتمع المدني في تونس والمسؤولين إلى متابعة هذه المسألة.

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