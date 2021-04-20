القضاء العسكري يفتح تحقيقا في اتهامات راشد الخياري لرئيس الجمهورية

أعلن العضو السابق في الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد، فوزي الدعاس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن القضاء العسكري فتح اليوم الثلاثاء تحقيقا في مزاعم ذكرها النائب راشد الخياري في فيديو نشره على الفايسبوك اتهم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقى دعم وتمويل خارجي (جهات أمريكية) لتعزيز حظوظ وصوله الى قصر قرطاج في انتخابات 2019.

وبين الدعاس بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري، بعد أن نسب له الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد، واتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.

وقال الدعاس إنه تم استدعائه اليوم، كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الاثنين على صفحته الرسمية بموقع « فايسبوك »، رافضا تقديم تفاصيل أخرى بخصوص هذه القضية مقتصرا بالقول « ان الأمر أصبح عند القضاء الآن ».

وكان الدعاس نشر تدوينة في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، أعلن فيها نيته التوجه إلى القضاء لتتبع النائب راشد الخياري.

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