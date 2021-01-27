القضاء الفرنسي يرفض ترحيل بلحسن الطرابلسي إلى تونس

رفض القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء، ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إلى بلده بسبب ما اعتبره وجود « خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة ».

واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس أن هناك « خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز ».

واعتبرت محكمة الاستئناف أن توضيحات السلطات التونسية غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.

وقال الطرابلسي لوكالة فرانس برس إثر مغادرته جلسة الاستماع: « أنا سعيد جدا وأفكر كثيرا في أشقائي الثلاثة ».

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