القضاء الفرنسي يرفض طلبا لترحيل بلحسن الطرابلسي إلى تونس

رفض القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء، طلبا لترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إلى تونس على خلفية الاشتباه بتدخله في إسناد صفقة عمومية في 2006.

واعتبرت المحكمة الباريسية التي كلفت بالنظر في الطلب أن التهم الموجهة موجودة في القانون الفرنسي.

وقال محامي بلحسن الطرابلسي مارسيل سيكالدي إن إنه تمت إثارة عدة مسائل، على غرار خطر سوء معاملة موكله في تونس وأنه بموجب الاتفاقية (القضائية) الفرنسية التونسية، لا يمكن إجراء ترحيل حين تكون التهم الواردة في الطلب موجودة في القانون الفرنسي.

وللتذكير فقد تم إيقاف رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي (57 عاما) في فرنسا في مارس 2019.

كلمات البحث :القضاء الفرنسي;بلحسن الطرابلسي