القضاء على إرهابيين في القصرين: الداخلية تكشف التفاصيل

تمكّنت فجر اليوم الاثنين 17 ماي 2021، بناء على معطيات فنيّة دقيقة، وحدات أمنيّة تابعة لوزارة الدّاخليّة (الوحدة المختصة للحرس الوطني والقوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين وادارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني) ووحدات عسكريّة بريّة وجويّة تابعة لوزارة الدّفاع الوطني، حسب المعطيات الأوّليّة، من القضاء على خمسة عناصر إرهابية تمّ التّفطن إلى تسللها إلى إحدى مرتفعات جبال القصرين.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن العملية المذكورة ماتزال متواصلة، مشيرة إلى أنّ الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني تعهدت بالبحث في الموضوع بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب .

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