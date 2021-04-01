القضاء على إرهابي وزوجته بجبل السلوم: الداخلية تكشف التفاصيل

تمكنت اليوم الخميس 01 أفريل 2021، وحدات الحرس الوطني بإقليم القصرين وتحديدا بجبل السلوم، في نطاق العمل الإسترشادي الإستباقي، وبعد عملية رصد لمجموعة إرهابية، من القضاء على عنصر إرهابي مرفوق بزوجته المنقّبة (الحاملة لجنسية أجنبية) والتي فجّرت نفسها باستعمال حزام ناسف أسفر عن هلاكها وهلاك ابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين ذراعيها في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة، وفق بلاغ صدار مساء اليوم عن وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، قامت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني اليوم، بعملية استباقية فنية بجبل المغيلة شاركت فيها وحدات من الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني والوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني.

وقد تم خلال هذه العملية القضاء على العنصر الإرهابي « حمدي ذويب » التابع للتنظيم الإرهابي « أجناد الخلافة » وحجز سلاح من نوع شطاير.

ويعتبر هذا الإرهابي من العناصر القيادية صلب تنظيم « أجناد الخلافة » التابع لما يسمى بتنظيم « داعش » حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية.

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