القضاء يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، وهي حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.

وأوضح محسن الدالي بأن قضاة التحقيق سيتولون القيام بـ »إجراءات تحفظية » ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر .

ويأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وأبرزها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل البرلمان وترأسه النيابة العمومية.

كلمات البحث :أحزاب;القضاء;تحقيق