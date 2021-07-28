القضاء يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب

اخر تحديث : 28/07/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

قضاء

أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، وهي حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.
وأوضح محسن الدالي بأن قضاة التحقيق سيتولون القيام بـ »إجراءات تحفظية » ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر .
ويأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وأبرزها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل البرلمان وترأسه النيابة العمومية.


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