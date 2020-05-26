القطاعات التي ستستأنف نشاطها بداية من اليوم

تستأنف بداية من اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020، المقاهي والمشارب وقاعات الشاي والمطاعم بمختلف أصنافها نشاطها وذلك من خلال السماح لهم بتقديم الوجبات المحمولة فقط، وذلك في اطار المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه.

وستتم العودة إلى العمل بصفة كلية يوم 4 جوان القادم شريطة الالتزام بنسبة 50% من طاقة الاستيعاب والتشغيل.

كما سيتم انطلاقا من اليوم:

- المرور إلى العمل بنسبة 75 % فيما يخصّ الوظيفة العمومية والصناعة والتجارة والخدمات والبناء

- إلغاء نظام التناوب بالنسبة للمهن والحرف

- إستئناف نشاط المحاضن ورياض الأطفال بنسبة إستقبال 50%

- إستئناف الدروس بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا (يوم 28 ماي 2020)

وسيواصل خلال الفترة الثانية من الحجر الصحي الموجه اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع اوقات وايام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية كما يلي :

من يوم الاثنين الى يوم الجمعة:

– الفترة الأولى: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا

– الفترة الثانية: من الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا.

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