القمة العالمية للفرنكوفونية تبقى في تونس مع تأجيلها لسنة

قرر المجلس الدائم للفرنكوفونية خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، تأجيل القمة الفرنكوفونية التي كان من المنتظر عقدها في شهر نوفمبر بجزيرة جربة إلى خريف 2022 أي لمدة عام واحد مع الإبقاء على مكان انعقادها بجزيرة جربة، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي السابق المشارك في اجتماع المجلس سليم خلبوص.

وكتب خلبوص: » تهانينا للدبلوماسية التونسية على العمل الممتاز الذي قامت به للدفاع عن مصالح بلادنا. »

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