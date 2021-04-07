القمر الصناعي تحدّي 1: أوّل صورة للكرة الأرضية بعيون تونسية

أكد مدير عام شركة تالنات محمد فريخة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن القمر الصناعي التونسي في وضعية جيدة، ويتواصل مع الارض عبر بروتوكول LoRa في واحدة من اول التجارب في العالم في هذا المجال طورت في تونس بكفاءات تونسية بمجمع تلنات.

كما نشر فريخة أول الصور للكرة الارضية بعيون تونسية، التقطها القمر الصناعي التونسي تحدي واحد، الذي يقوم بدورة كاملة حول الارض كل 90 دقيقة.

كما توجه محمد فريخة بالشكر لمهندسي تونس وشبابها على هذه الصورة وهذا الانجاز الذي صنع بالمثابرة من رحم واقع صعب، مؤكدا أن العمل متواصل.



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