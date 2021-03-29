القمودي: نقل الفحم البترولي يتم عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح و الشعير

أكد رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم. الاثنين، أن كارثة صحية و جريمة دولة تقع في تونس وعملية تسميم جماعية دون حسيب او رقيب

وبين القمودي بأنه يتم في ولاية قابس نقل مادة الفحم البترولي او ما يسمى السم الأسود الى معامل الاسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح و الشعير.

واعتبر القمودي بأن ملف الفحم البترولي يعد من اكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين .

وأوضح القمودي بأن بلدية قابس بادرت بإصدار قرار بمنع انزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس لكن بقي القرار حبرا على ورق.

وأضاف القمودي بأن الدولة التونسية وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة ما سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء للشعب التونسي .

واعتبر القمودي بأن كل المعطيات تشير الى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة.

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