القنصلية العامة لتونس بميلانو تؤكد عدم إصابة أي تونسي بـ «كورونا»

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بميلانو في بلاغ أًصدرته اليوم الأربعاء، عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس « كورونا » الجديد في صفوف التونسيين المقيمين بالمقاطعات التابعة لمدينة ميلانو إلى حدود تاريخ اليوم 26 فيفري الجاري.

وأوضحت القنصلية بأن تأكيد عدم اصابة أي تونسي بهذا الفيروس داخل المرجع الترابي للبعثة يأتي اعتمادا على ما تلقته من معطيات ضمن اجابة كتابية من السلطات الرسمية الايطالية التي تتواصل معها بصفة مستمرة حول موضوع فيروس « كورونا ».

وتضم مدينة ميلانو مقاطعات لمبارديا، وفينيتو ترنتينو ألتو أدجي، وفريولي فينيتسيا جوليا، ويقطنها نحو 22 مليون شخص منهم 69 ألف تونسي مسجل لدى البعثة، وفق ما ذكرته القنصلية العامة بميلانو.

وذكرت القنصلية العامة لتونس بميلانو، بانها تبقى على ذمة جميع التونسيين ووسائل الاعلام الوطنية والمحلية للرد على اي استفسار أو توضيح على رقم الهاتف و »واتساب » التالي 00393515911883

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