القوات العسكريّة تتصدّى لـ 3 سيّارات تهريب قادمة من ليبيا

تمّ مساء أمس الخميس 25 فيفري 2021، رصد 3 سيارات تهريب قادمة من التراب الليبي تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة ببرج الخضراء، وبتدخل التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة وإطلاقها أعيرة نارية تحذيرية عادت السيارات وتوغلت بالتراب الليبي.

وعثرت الوحدات العسكرية، بتمشيط المنطقة، على 15 ألف قرص من دواء « Prezabalin » ، تمّ الاحتفاظ بها لدى الجانب العسكري في انتظار تسليمها لاحقا إلى المصالح الديوانية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

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