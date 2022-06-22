القوات المسلحة التونسية الأمريكية في تمرين « الأسد الإفريقي 2022 » بتونس

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن القوات المسلّحة التونسيّة، وعلى غرار السنوات الفارطة، تحتضن تنظيم

في جزء منه خلال الفترة من 16 جوان إلى غرة جويلية 2022 بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا، وبمشاركة عناصر من القوات المسلحة التونسية ونظيرتها الأمريكية دون سواهما. كما تشارك تونس بعنصر محدود بالمغرب وهو ما تمّ نشره ببلاغيْن سابقيّن حول ذات الموضوع بتاريخ 14 و21 جوان الجاري.

وذكرت الوزارة أن الجانب الأمريكي ينظّم مراحل أخرى من هذا التمرين بكل من المغرب والسينغال وغانا بمشاركة قوات عسكرية من دول مختلفة قوامها 7500 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكيّة والبرازيل ورومانيا وفرنسا والبرتغال وغانا وإيطاليا وهولاندا وإسبانيا وبريطانيا وتونس بالإضافة إلى ملاحظين من عديد الدول.

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