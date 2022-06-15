القيادية بحركة النهضة السيدة الونيسي ممنوعة من السفر

أعلن المحامي سمير ديلو على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن النائبة السابقة القيادية بحركة النهضة السيدة الونيسي ممنوعة من السفر، وهي الآن مرابطة بالمطار في انتظار معاينة المنع بعدل تنفيذ .

وبين ديلو بأن السّيّدة الونيسي تقدمت صبيحة اليوم للسّفر بغاية العلاج في بلد إقامة عائلتها فتمّت مطالبتها بمراجعة النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس للإذن لها بالسّفر، وهو ما قامت به مرفوقة بمحاميتها، وكان الجواب أنّه لا وجود لأيّ تحجير سفر يستوجب تدخّلا قضائيّا، وبعودتها للمطار تمّت مطالبتها بمراجعة قاضي التّحقيق فكان الجواب أنّه تمّ إعفاؤه في ليلة 2 جوان الجاري، فتمّت مطالبتها بمراجعة رئيسة المحكمة الإبتدائيّة بتونس، وهو ما تمّ فكان الجواب مجدّدا أنّ المنع إداريّ بحت ولا دخل للقضاء به » ، وفق تعبيره.

واعتبر ديلو أن مجرّد استخراج النّوّاب لجواز السّفر أصبح يخضع للاستشارة المسبقة .

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