القيروان: إقرار حجر صحي موجه وحظر الجولان بداية من الثامنة مساء

قررت اللجنة الجهوية بالقيروان لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة المنعقد خلال اجتماعها يوم الأحد 06 جوان 2021، فرض حجر صحي موجه بكامل ولاية القيروان لمدة أسبوع بداية من اليوم الاثنين، إلى غاية يوم الأحد 13 جوان الجاري.

كما تقرر فرض حظر الجولان بكافة معتمديات الجهة من الساعة الثامنة مساء (20:00) الى الساعة الخامسة صباحا (05:00).

كما أصدر قرار بـ:

-رفع الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم

-تعليق أداء الصلوات بالمساجد والجوامع والإقتصار على الإطارات المسجدية دون غيرهم

-غلق الحمامات والقاعات الرياضية الخاصة

-تعليق كافة الأنشطة الثقافية والتظاهرات الرياضية

-تعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية

-منع التجمعات وتعليق إقامة الحفلات الخاصة والعامة

-التشديد في العقوبات ضد مخالفي البروتوكولات الصحية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أسدى يوم الأحد 6 جوان 2021، تعليماته للإدارة العامة للصحة العسكرية بتوفير الدعم البشري والمادي اللازم للمستشفى الميداني بالقيروان و العمل على توسيعه، فضلا عن إيفاد فرق من المختصين في الهندسة البيوطبية إلى هذا المستشفى ومعاضدة جهود الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان للترفيع في نسق تلقيح كبار السنّ بالجهة.

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