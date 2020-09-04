القيروان: 17 إصابة محلية جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة أنه وبتاريخ 3 سبتمبر 2020 تم تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( اصابة وافدة و 17 حالة عدوى محلية) .
وقد سُجّلت هذه الإصابات بعد صدور نتائج 148 عينة، وتوزيعها كالتالي:
14 إصابة بمدينة القيروان
4 إصابات بمعتمدية السبيخة
وقد أصبح عدد الاصابات المسجلة منذ تاريخ 31 جويلية 2020 الى حد اليوم في حدود 171 اصابة ( 11 إصابة وافدة و 160 حالة عدوى محلية).
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