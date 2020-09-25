القيروان: الغاء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أعلن والي القيروان محمد بورقيبة إلغاء كافة أشكال الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي الشريف و التظاهرات و مظاهر الانتصاب الظرفي المصاحبة لها.

وجاء هذا القرار أمام ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا و في إطار الإجراءات الوقائية التي دعت لها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس على غرار تفادي التجمعات و احترام مسافة المتر بين المواطنين .

وأكدت ولاية القيروان في بلاغ أصدرته للغرض، أن قرارها يندرج في اطار « تجنب التجمعات البشرية » و هو احد أسباب انتشار الفيروس .

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